54. Uluslararası Antalya Film Festivali

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ANTALYA (AA) - Ünlü Fransız aktör Alain Delon'un oğlu Anthony Delon, oyunculuğu bıraktığını, gelen teklifleri geri çevirdiğini belirterek, "Aslında oyunculuğu bırakma niyetim yoktu ama deri ceket tasarımcılığına başladıktan sonra yaratıcılığım için bana yeterli geldiğini düşünüyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında kente gelen Delon, bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Delon, her ülkenin çok iyi oyuncuları olduğunu, çoğu ülkenin dışarıdan oyuncu alma ihtiyacı duymadığını söyledi.

Antalya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Delon, "Festivalin bu seneki yönünün çok doğru olduğunu düşünüyorum. Mültecilerle ilgili yönü var ve beni çok mutlu etti. Bu tür sanat etkinliklerinde, filmlerde mülteci konularını daha fazla gündemde tutmak gerekiyor. Medeni dünyada insanların bunu görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Alain Delon'un oğlu olmasının dezavantajları bulunduğunu dile getiren Delon, sinema alanında babasının kendisini hep geri planda tuttuğunu, kendi adına bir yere gelmesinin 10 yılını aldığını söyledi.

Halkın güzel şeyler yapan herkesi sevdiğini vurgulayan Delon, eskiden çok iyi erkek ve kadın yönetmenlerin olduğunu, ilginç şeyler çekildiğini belirtti. Delon, şöyle devam etti:

"Sinemaya gitmeyi çok seviyorum ama sinema artık benim alanım değil. Benim bu alanda kafa yormama da gerek yok, oyunculuk yapmayacağım artık, bunu bitirdim. Neden bilmiyorum. Benim ilk işim deri ceket tasarımcılığıydı. İlk işimdi, ortaklarla para sorunları yaşadım, her zaman kafamın bir yanında bu iş vardı. Son dönemde yeniden tasarıma döndüm, koleksiyonumu mart ayında piyasa sürdüm. Hem tasarım yapıyorum hem ceketler yaratıyorum hem de deriyi seçiyorum. Her şeyini ben yapıyorum. Aslında oyunculuğu bırakma niyetim yoktu ama deri ceket tasarımcılığına başladıktan sonra yaratıcılığım için bana yeterli geldiğini düşünüyorum. Başka bir şey yapmam artık. Hatta bu süreçte oyunculuk teklifi de geldi istemedim, geri çevirdim. Bundan sonra oyunculuk yapmayı düşünmüyorum."

- Sığınmacılar konusu

Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacı olduğunu öğrendiğini söyleyen Delon, Türkiye kadar olmasa da Almanya'da ve Fransa'da da sığınmacıların bulunduğunu, herkesin bu kişilere yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Sığınmacıların şu andaki durumlarında mutlu olmadığını ifade eden Delon, "Bizim çözmemiz gereken durum. Suriye'de, Libya'da, Irak'taki durum aynı. İnsanların çoğu ülkelerine dönmek istiyor. İyi bir hayata dönmek istiyorlar. Ekonomik, siyasi olarak yöntemini bulmamız gerekiyor. Bunların çoğu gelip orada yaşamak istemiyor, ülkelerinin iyi duruma gelmesini ve daha iyi hayat istiyorlar. Bir yolunu siyasetçilerimiz bulmak zorunda." diye konuştu.

Delon, Batı'nın bu konudaki tavrını değerlendirirken de insanların bilmedikleri kültürlerden korktuğunu, bunun insanlığın doğasında olduğunu söyledi.