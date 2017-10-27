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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen, 2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali devam ediyor.

Köyceğiz Belediyesi tarafından "maceraya sen de katıl" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, 20 ilden 100 bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Etkinliğin ikinci gününde, Yeşilbelde-Zeytinalanı, Yuvarlakçay-Beyobası ve Eskiköyceğiz-Yangı etapları geçildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, amaçlarının Köyceğiz'in tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirterek, festivalle Köyceğiz'in hem doğal, tarihi yerlerinin hem de portakal ve nar suyu gibi bölgeye özgü ürünlerin tanıtımının yapıldığını aktardı.

Ceylan, "Dün, bisiklet severler 'Portakal Yolu' olarak adlandırdığımız Döğüşbelen-Toparlar Şelalesi-Köyceğiz etabını tamamladı. Bugün de 'Sığla Yolu' adını verdiğimiz Yeşilbelde-Zeytinalanı, Yuvarlakçay-Beyobası ve Eskiköyceğiz-Yangı etapları geçildi." dedi.

Ceylan, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında katılımcılara bölgeye özgü portakal ve nar suyu gibi ürünlerin ikram edildiğini kaydetti.

Festival, 29 Ekim'de sona erecek.