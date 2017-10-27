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Hatay'da inşaat iskelesi çöktü : 1 ölü, 2 yaralı

27 Ekim 2017 Cuma, 19:24

HATAY (AA) - Hatay'da inşaat halindeki bir binada iskelenin çökmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İskelenin altında kalan sıva ustası Suriye uyruklu Luey Sattuf ve 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri. Sattuf'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı diğer iki işçi ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sattuf'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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