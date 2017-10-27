Kardemir Karabükspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup ederek 5. tura yükselen kırmızı-mavili ekip, Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı. Yaklaşık iki saat süren idman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan İshak Doğan katılmadı, Luis Ibanez ve Mustapha Yatabare ise takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-mavili ekip, yarın çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.