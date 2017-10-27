Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok, ne var, elmastan daha da değerli olan beşeri sermayemiz var. İnsanımız var, insanına güvenirsen İsveç’i de İsviçre'yi de Hollanda'yı da geçersin. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye'yi hep birlikte daha güzel yapacağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında bir konuşma yapan Yılmaz, vatandaşlara karşı sorumlulukları bulunduğunu belirterek, "Burası bin yıldır Kızılelma ismini taşıyor. Kızılelma ki bizim mefkuremiz, nedir o, gidilebilecek en son nokta, bu millete verilebilecek en üstte hizmettir. Ama o hiçbir zaman ele geçmez, ele geçerse Kızılelma olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir hayalimiz var. İnşallah sizlerin de birliğiyle beraber, desteğiyle beraber, istikrar ve güvenin yanında olmanızla birlikte inşallah Türkiye’yi 21. yüzyılda hak ettiği yere getireceğiz." ifadesini kullandı.

Güven ve istikrarın yanında duran milletin sayesinde 15 yıldır Türkiye'de istikrarın sağlandığını anlatan Yılmaz, “Bugün İsveç’in, İsviçre’nin, Hollanda’nın önündeyiz. Türkiye satın alma gücü kapasitesi bakımından dünyada 13. büyük ülke. Cari fiyatlarla, milli gelirde dünyada 16. büyük ülke. İki yüze yakın ülke var, bu kadar ülkeyi sollamışız. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok, ne var, elmastan daha da değerli olan beşeri sermayemiz var. İnsanımız var, insanına güvenirsen İsveç’i de İsviçre'yi de Hollanda'yı da geçersin. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’yi hep birlikte daha güzel yapacağız.” diye konuştu.

Eskiden iş bulamayanların, bu ülkede yarına ilişkin kendine umut göremeyenlerin Almanya'ya, Hollanda'ya ve Belçika'ya gittiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ama 15-20 yıldır duydunuz mu bir kimse 'Almanya'ya gitti, Hollanda'ya gitti, Belçika'ya gitti' diye. Gitmedi, nereye gidiyor, İstanbul'a gidiyor, İstanbul neresi bu vatanın bir parçası. Dolayısıyla diyoruz ki devir değişti artık, insanımız dışarıya gidip de gurbet ellerde elin adamına muhtaç olmayacak. Hizmetimiz bu ülkeye. Her gidenin söylediği şey şu 'Sayın bakanım Türkiye'ye dönmek istiyoruz, ne yapalım.' Cenabı Allah'a hamdolsun niye Türkiye'ye dönecekler, artık bizim insanımızın umudu, geleceği Avrupa'da değil, umudu Türkiye'de. Bunu hep beraber başardık. Allah nasip ederse Türkiye'nin yarını çok daha büyük olacaktır. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir hizmet yok. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin."

Bakan Yılmaz, daha sonra İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen'in 85 yaşında vefat eden babası Ali İşleyen'in cenaze törenine de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a programı sırasında Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer eşlik etti.