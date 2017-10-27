3. Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali başladı.

Dalaman Bisiklet Derneği (DABİSDE) ve Dalaman Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 150 sporcu katıldı.

Festivalin ilk gününde bisiklet tutkunları, "Sarsala- Akkaya-Kapukargın-Sarsala" etabında pedal çevirdi. Sarsala Koyu kamp alanında çadır kuran katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, üçüncüsünü düzenledikleri festivalle ilçeinin güzelliklerini gelen misafirlere tanıttıklarını söyledi.

Her yıl düzenlemeyi planladıkları etkinliğe katılan bisikletçi sayısı giderek arrtığını belirten Şaşmaz, "Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150 bisiklet ve doğaseverlerin buradan mutlu bir şekilde ayrılacağına inanıyorum. Bölgemizin doğal ve tarihi güzelliklerini bisiklet üzerinde görme imkanı bulacaklar." dedi.

DABİSDE Başkanı Bülent Özel ise bisiklet tutkunlarının, yoğun sıcakların hafiflediği, deniz suyunun tam soğumadığı yılın en güzel zamanlarında bisikletin ve doğanın keyfini çıkaracaklarını ifade etti.

Sarsala Plajı'ndaki kamp alanında geçirilen keyifli anların ardından iki gün boyunca muhteşem parkurlarda pedal çevrileceğini anlatan Özel, "Festivalin son gününde ise geçen yıl ikincisini düzenlediğimiz Dalaman Dağ Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapılacak. Festivale katılanlar, yarışa katılıp evlerine ödülle dönebilir. Tek derdimiz, bisiklet tutkunlarının güzel dostluklar biriktirip Dalaman'dan mutlu anılarla ayrılmalarını sağlamak." diye konuştu.

Festival, 29 Ekim'de sona erecek.