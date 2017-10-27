Alanya'da hırsızlık iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen Alman turist tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kuyumcudan aldığı altınların parasını ödemeden dükkandan ayrılmak isteyen Almanya uyruklu turist Jürgen D. (67), işyeri çalışanları tarafından polise teslim edildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Alman turist, daha sonra Atatürk Caddesi üzerinde çalışır vaziyetteki 07 HUC 60 plakalı minibüsü alarak kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jürgen D'yi çevreyolu üzerinde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.