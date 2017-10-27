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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

27 Ekim 2017 Cuma, 19:39

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, aralarında eski emniyet müdürü ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 7 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu yargılanan eski öğretmenler Nuri Gökdeniz ve Fuat Yaşa'ya "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7,5 ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gökdeniz ve Yaşa, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarda ise tutuklu yargılanan eski polis memuru Mesut Akan, eski doktor Fatih Kazancı, eski öğretim üyesi Erol Gündüz, üniversite öğrencisi Ahmet Erkmen ve eski emniyet müdürü Murat Öztürk, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.

Tamamı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar, tutukluluk süresi dikkate alınarak, tahliye edildi.

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