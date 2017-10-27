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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Şanlıurfa'da

27 Ekim 2017 Cuma, 19:44

ŞANLIURFA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Şanlıurfa temasları kapsamında Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Erin ile bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Erin, günün anısına Çavuşoğlu'na tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin tablosunu hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçerek, Başkan Nihat Çiftçi ile görüştü.

Çavuşoğlu'na AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.

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