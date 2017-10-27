Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Budak, Gökay Iravul (Dk. 77 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 71 Angan), Chibuike, Göksu Türkdoğan
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Hüseyih Polat, Elyasa Süme, Şenol Can, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 78 Zeki Sinanoğlu), Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 59 Harun Enes Nural), Hasan Genç, Oktay Aydin, Yusuf Erdem (Dk. 87 İbrahim Halil Keser)
Goller: Dk. 14, Dk. 26 Chibuike, Dk. 66 Gökay Iravul (penaltıdan) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 47 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 76 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 64 Muhammed Ildız, Dk. 88 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Gaziantepspor'u 3-0 yendi.