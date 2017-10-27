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Dondurma fabrikasında iş kazası: 1 ölü

27 Ekim 2017 Cuma, 20:12

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki bir dondurma fabrikasında kadın işçi, yağ kazanı kapağının yüksek basınçla fırlaması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki bir dondurma fabrikasında iddiaya göre, künefe makinesine ait yağ kazanının kapağı basınçtan dolayı yerinden fırlayarak işçilerden Özgül İnce'nin (30) yüzüne çarptı.

Ağır yaralanan İnce, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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