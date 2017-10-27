Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde 480 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu gişelerindeki kontrol noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, Ö.D. isimli kişinin valizinde paketler halinde 480 gram metamfetamin bulundu.
Ö.D. gözaltına alındı.
Uyuşturucu paketlerine, narkotik köpeğinin kokuyu almasını önlemek için kahve sürüldüğü ifade edildi.