Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir tırın dorsesinde 77 kilo 848 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de Bitlis-Diyarbakır karayolundaki polis kontrol noktasında şehirlerarası yük taşımacılığı yapan bir tırın kontrol amacıyla durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik dedektör köpeğin aracın dorsesine yoğun tepkiler vermesi üzerine burada yapılan aramada, dorsenin ön taban kısmına gizlenmiş 77 kilo 848 gram gelen uyuşturucu eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanmıştır."

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.