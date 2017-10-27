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KIRŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yatırımlarımız konusunda yüzümüz ak. 2019 seçimlerini gümbür gümbür kazanırsak Türkiye'nin bahtı açıktır. Türkiye'yi kimse tutamaz." dedi.



Bakan Eroğlu, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında Kırşehir Proje İmam Hatip Lisesi'ndeki fidan dikimi törenine katıldı, ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.



Görevine yeni atanan İl Başkanı Muzaffer Aslan'a başarı dileyen Eroğlu, Kırşehir teşkilatının çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Girdiği her seçimde başarılı olan AK Parti'nin 2019'daki seçimlerden de başarıyla çıkacağını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"2019 seçimlerinde Kırşehir’in destan yazacağına yürekten inanıyorum. 2019 için Türkiye üzerinde plan uygulayanlar var. Değişik oyunlar oynama gayretleri var. 15 Temmuz’da bütün millet destan yazdı. Bütün dünya tarihine geçen kahramanlık destanı. Her seçim önemli deriz ama bu seçimin farkı başkadır. 2019 yılında yapılacak seçimde artık yüzde 50 artı 1 oy almamız lazım. Bütün herkesi kucaklayalım. Biz bütün yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Son 15 yılda yapılanlar bizden önce 80 yılda yapılanlardan belki de bir kat daha fazla. Yatırımlarımız konusunda yüzümüz ak. 2019 seçimlerini gümbür gümbür kazanırsak Türkiye'nin bahtı açıktır. Türkiye'yi bir daha kimse tutamaz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız. Bunun da anahtarı AK Partidir."

Görüşmeye, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan ile Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de katıldı.