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Şanlıurfa'da otomobil römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

27 Ekim 2017 Cuma, 21:35
Şanlıurfa'da otomobil römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilin traktörden ayrılan römorka çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Tahtabaşı idaresindeki 63 KL 077 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15. kilometresinde önünde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörden kopan römorka çarparak devrildi.

Kazada, Mustafa, Şükrü ve Metin Tahtabaşı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahtabaşı kurtarılamadı.


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