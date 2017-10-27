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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

27 Ekim 2017 Cuma, 21:37

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Milli Eğitim yapılanmasına yönelik davada 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğu sırada öğretmenlikten ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Sanıklar, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasını kabul etmedi, sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Şubat 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği" suçundan dava açılmıştı.


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