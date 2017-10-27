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Canlı yayında böbrek taşı kırma ameliyatı

27 Ekim 2017 Cuma, 21:43
Canlı yayında böbrek taşı kırma ameliyatı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğince düzenlenen "1.Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında, video konferans yöntemiyle bir hastaya canlı yayında böbrek taşı kırma ameliyatı yapıldı.

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi (BEAH), Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyum kapsamında, 55 yaşındaki hastanın böbrek taşı ameliyatı, video konferansla yapılan canlı yayınla, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden Erzurum'a gelen ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat süresince çalıştaya katılan panelist ve katılımcılar üriner taş hastalığı tedavisindeki güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Polat, sempozyumun birinci gününde böbrek taşlarının kapalı sistemle tedavisiyle ilgili konuşmalar ve canlı ameliyatlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Polat, sempozyumun ikinci gününde de prostat ve böbrek kanserleri için robotik cerrahiyle canlı ameliyatların yapılacağını ifade ederek, "Bu çalıştay, toplantıya katılanlar için kapsamlı ve bilgilendirici deneyim olacak. Burada güncel bilgiler tartışılacak, çok faydalı bir çalıştay oluyor." dedi.

Böbrek taşı ameliyatlarının 10 yıl öncesine kadar büyük çoğunluğunun açık cerrahi şeklinde gerçekleştirildiğini anlatan Polat, "Teknoloji ve endoskopik gelişmeler artık bu taş cerrahisini bugün için hemen hemen ortan kaldırmış durumdadır. Yani bugün için böbrek taşı ameliyatlarımızın yüzde 95'inden daha fazlası kapalı, endoskopik ve perkülan yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir." ifadesini kullandı.

Sempozyum, yarın prostat kanseri ve böbrek tümörünün alınmasına yönelik kapalı olarak robotik sistemle yapılacak cerrahi ameliyatlarla devam edecek.

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