Afrika kıtası büyükelçileri Uşak'ta

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UŞAK (AA) - Uşak Valisi Salim Demir, Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçilerinin kentteki ziyaretlerinin çok faydalı olduğunu belirterek, "Uşak'taki tüm sanayi kuruluşları Afrika kıtasındaki ülkelerde ekonomik girişimlerde bulunmak için çalışmalara başlayacaklar." dedi.

TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun daveti üzerine Uşak'a gelen Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçileri Uşak Valisi Salim Demir'i ziyaret etti.

Vali Demir, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından ziyaretin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Büyükelçileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Demir, şunları söyledi:

"Afrika kıtasındaki tüm ülkelerle medeniyetimizin geçmişe dayanan çok köklü ilişkileri ve bağlantıları var. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda geliştirmek için bu ziyareti öncü olarak görüyoruz. Uşak'ta yapılan ziyaretler çok faydalı geçti. Bundan sonra ilimizdeki tüm sanayi kuruluşları Afrika'daki ülkelerde girişimlerde bulunmak için çalışmalara başlayacaklar. "

TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç da Afrika ülkeleri ile ekonomik iş birliğinin sağlanacağını vurgulayarak, büyükelçilere teşekkür etti.

Ziyarete gelen büyükelçiler de kendilerini tanıtarak, kısa birer konuşma yaptı.

Ziyaretin ardından, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, büyükelçiler ve iş adamları bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.