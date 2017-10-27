54. Uluslararası Antalya Film Festivali (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye ve 54. Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı Menderes Türel, "Festivalimizi geçen yıl 15 Temmuz şehitlerine ithaf etmiştik. Bu yılki töreni de ben Cumhuriyetimizin kurucularına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf etmek istiyorum." dedi.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapanışı ve ödül töreni, EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Türel, "Başrolde Sen Varsın Antalya" sloganıyla başlattıkları festivalde, öncelikle Antalya halkına teşekkür etti.

Antalyalıların geleneksel festival kortejine büyük ilgi gösterdiğini, festival tarihinde görülmemiş bir kalabalığın caddeleri doldurduğunu, 7 gün boyunca festival vadisini 70 binden fazla Antalyalının ziyaret ettiğini aktaran Türel, 42 filmin gösteriminin yapıldığı festivalde, 33 bine yakın Antalyalı sinemaseverin açık hava sineması ve salonlara akın ettiğini bildirdi.

Türk ve dünya sinemasının ustalarının, yönetmenlerin, yapımcıların, oyuncuların, genç sinemacıların, dünya sinema endüstrisine yön veren ustaların festivalde buluştuğunu kaydeden Türel, yurt dışından bin 600 sinemacının festivale konuk olduğunu, uluslararası basının önemli yayınlarında festivalin yer bulduğunu aktardı.

Gezici sinema tırının 19 ilçede 6 bin kişiye ulaştığını, çocuk bölümünde de yaklaşık 6 bin çocuğun sinema ile buluşturulduğunu vurgulayan Menderes Türel, şöyle konuştu:

"Antalya'yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için uluslararası alandaki en önemli markamız olan Antalya Film Forum başarısını bir kez daha kanıtladı. 500'e yakın sinemacı Film Forum'da bir araya geldi. Çok sayıda iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Birbirinden değerli film ve projeler festivalimize katıldı, yarıştı. Katılan herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Bugün törenimizi onurlandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımıza, festivale teşrin eden sanatçıların en ufak bir sorun yaşamadan Antalya'ya gelmelerini sağlayan Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum."

- Festival Cumhuriyetin kurucularına ithaf edildi

"Belediye Başkanı festivalle uğraşır mı? Festivalde 2 yarışma olmalıydı" diye eleştirenleri sevgi ve saygıyla karşıladığını bildiren Türel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu festivali sinema endüstrimiz, özel sektörümüz gerçekleştirseydi ben çok daha mutlu olurdum. Fakat bizim 54 senelik geleneğimiz var. Ben hem bu geleneği korumak hem de Antalya'yı uluslararası hedeflere taşımak mesuliyetine sahibim."

Türel, geçen yılki festivali 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiklerini anımsatarak, "Bu yılki töreni de Cumhuriyetimizin kurucularına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf etmek istiyorum." dedi.

- Ödüller

Genç Jüri Ödülü "Anne" isimli filme, Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü de "Misafir" isimli filme verildi. Ödülünü almak için sahneye çıkan "Misafir"in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, filme destek veren herkese teşekkür etti.

Haznedaroğlu, "Bu ödülü savaştan kaçarak ülkelerini terk eden bütün mülteci çocuklara ve annelere ithaf ediyorum." dedi.

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü Şükran Aktı'ya verilirken, Jüri Özel Ödülü de "Florida Projesi" isimli filme takdim edildi. En İyi Yönetmen Ödülü ise "Dürüst Bir Adam" filmiyle Mohammed Rasoulof'a verildi.

- Matt Dillon'a Onur Ödülü

Festivalin ödül törenine katılan ABD'li aktör Matt Dillon'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından "Onur Ödülü" takdim edildi.

Ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Dillon, festivalde olmanın büyük onur olduğunu ifade etti.

Dillon, "Türkiye'ye ilk defa değil ama Antalya'ya ilk defa geliyorum. Ben Uluslararası Mülteciler Derneği'nin de üyesiyim ve bir şey söylemek istiyorum. Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı Türkiye'ye gerçekten hayranım ve çok saygı duyuyorum. Dünyada her yerden fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

- Kırmızı halı

ABD'li aktör, yönetmen ve müzisyen Adrian Grenier, Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, ABD'li aktris Lindsay Lohan, çok sayıda yerli ve yabancı aktör ile yönetmen ve yapımcı kırmızı halıda yürüdü.

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da heyecanlı bir gece yaşadıklarını belirterek, festivale "Misafir" isimli mültecilerin hikayesini anlatan filmle katıldıklarını aktardı.

Festivalin açılış töreninde "Onur Ödülü" alan Suzan Avcı da tansiyonunun yükseldiğini ve biraz dinledikten sonra geçtiğini, sağlığının iyi olduğunu kaydetti.

Avcı, "Gördüğünüz gibi bir şeyim yok. Güzel bir hafta geçirdim, her şey harikaydı." diye konuştu.

Festivalin jüri ekibinde yer alan Fadik Sevin Atasoy ise yoğun ve heyecan verici, güzel bir hafta geçirdiklerine işaret ederek, "Çok güzel filmler izledik, kararlardan da memnununuz. Biraz zorlandığımız, hatta tartıştığımız yerler de oldu ama ortak karara varabildik." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)