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Maçın ardından

27 Ekim 2017 Cuma, 22:38


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularının zor olacağına inandıkları maçı kolaya çevirdiklerini söyledi.

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını galibiyetten dolayı kutladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran İpekoğlu, "Oyuncularım zor olacağına inandığımızı maçı kolaya çevirdi. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden kazanmak önemli diye düşünüyorum. Hücum ve savunma anlamında iyi maç çıkardık. Umarım aynı performansı diğer maçlarda da gösteririz." dedi.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Davy Claude Angan'a ikinci yarıda şans verdiğini ifade eden İpekoğlu, "Bu bölümde iyi oynadı ve gelecekte ondan faydalanabileceğimizi gösterdi. O bölgede oynayan Samaras'ın da efektif oynaması gerekir. Malesef Samaras'tan bugüne kadar o görüntüyü alamadık. İsmi ve geçmişi ne olursa olsun, bizim için önemli olan bugün sahada ne yaptığıdır." değerlendirmesinde bulundu.


- Gaziantepspor cephesi


Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Ali Haydar Bozdağ ise Samsun'a umutlu geldiklerini ancak puansız döneceklerini kaydetti.

Samsunspor'u tebrik eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Takıma şehrin sahip çıkması gerekir. Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Buraya umutlu gelmiştik, çünkü geçen hafta Çaykur Rizespor maçında 1 puan aldık ama 3 puanı kaybeden tarafta bizdik. Oyunun kopma anları oldu, iyi konsantre olamadığımız için ölü toptan golü yedik. Golden sonra toparlanmaya çalıştık ama ikinci golü yedikten sonra toparlanmamız zor oldu. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonda yakaladık ama maselef gole çeviremedik."

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