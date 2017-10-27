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MUĞLA (AA) - Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu (TAFI) Olağan Kongresi, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Otel'de yaklaşık 650 Hint acente temsilcisinin katılımıyla başladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, TAFI Başkanı Praveen Chuch ve protokol üyelerinin de katılımıyla Hintlilerin geleneksel ateş yakma töreni yapıldı. Hindistan'ın geleneksel dans gösterisi sergilendi.

TAFI Başkanı Praveen Chuch, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'da turizmin sadece iç piyasada değil, dış piyasada da yükselişte olduğunu belirtti.

Bugün itibarıyla dünyada turizm sektöründe Çin'in ardından ikinci sırada yer aldıklarını ifade eden Chuch, "Yakın zamana kadar 100 uçaklık bir filoyla yurt dışına seyahat ediyorduk. Bu sayıyı 2020'de bin uçağa çıkarmayı düşünüyoruz. 2030 itibarıyla da 2 bin uçaklık bir filoyla seyahat etmek istiyoruz." dedi.

Chuch, kongrede bin 500 acenteyi temsil ettiklerini, gittikleri her ülkede bir şans yakaladıklarını ve orada turizmi artırdıklarını aktardı.

Kongreyi en son İsrail'de yaptıklarını ve orada Hintli turist sayısında çok ciddi artış olduğunu vurgulayan Chuch, "Buraya gelmemizin amacı Türkiye'deki Hindistanlı turist sayısını artırmak. Sadece İstanbul, Antalya gibi çok belirgin yerler değil, Türkiye'nin geneline ulaşabilmek. Hindistanlı turistlerin Türkiye'nin her yerini gezmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) Hindistan'a ilk seferinde kendilerinin de İstanbul'a bir ziyaret düzenlediklerini anımsatan Chuch, Türkiye'nin Hindistanlı turistler arasından tercih edilen bir destinasyon olduğunu kaydetti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise TAFI'nın 22 milyon turisti bünyesinde barındıran ve yön verebilen bin 450 acenteyle dünyanın en büyük federasyonu olduğunu belirtti.

Kongrenin aynı zamanda Muğla'nın Avrupa'ya ve dünya ülkelerine açılımı olduğuna işaret eden Okutur, "Muğla'nın bütün güzellikleri Hintili acente temsilcileri tarafından kayıt altına alındı. Bu da Muğlamızın ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.