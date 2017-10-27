ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla devam ediyor.
Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, bugün ringe çıkan milli takım sporcularından Ahmet Otçu, Tuğrulhan Erdemir ve Berat Acar, rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Müsabakalarda 56 kiloda ringe çıkan Ahmet Otçu, Belaruslu rakibi Aliaksandr Radzio'yu 3-2, Tuğrulhan Erdemir ise 64 kiloda Bulgar rakibi Ivan Grishev Atanasov'u 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Millilerde 91 kiloda ringe çıkan Berat Acar da Rumen Cristian Razvan Filip'i 3-2 yendi.
Müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Azad Demirhan ve +91 kiloda Mücahit İlyas ise rakiplerine yenilerek bronz madalyada kaldı.
Şampiyona yarın 18.30'da oynanacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.