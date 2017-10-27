Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Beşiktaş'ı aşağı çekiliyor"

27 Ekim 2017 Cuma, 23:50
"Beşiktaş'ı aşağı çekiliyor"


ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Caner Erkin'e verilen cezayı abartılı bulduğunu belirterek, "Oyuncuya ceza veriyorsunuz ve milli takıma davet ediyorsunuz, demek ki cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz." dedi.

Alanya Beşiktaşlılar Derneğinin bir otelde düzenlediği baloya katılan Fikret Orman, Beşiktaş'ın, Türkiye'nin yükselen bir değeri olduğunu söyledi.

Orman, belirli dönemlerde bazı kulüplerin yükselişe geçtiğini vurgulayarak, "Şimdi de bunu Beşiktaş yapıyor. Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartmak, diğer takımları da o seviyeye getirmek lazım. Bizim işimiz hep beraber Türk futboluna hizmet etmek. Yükselenin yanına gitmeliyiz. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarmalıyız. Beşiktaş, ileri giderken, aşağı çekiliyor gibi bir durum var. Bu bir gerçek." diye konuştu.


- "Cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz"


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayı eleştiren Orman, Caner'in bilinmeyen ve ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan bir oyuncu olmadığını aktardı.

"Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapsa böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir oyuncu. Düzgün bir çocuk. Sahada bazen agresif durum sergileyebiliyor." diyen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son maçta da böyle bir olay oldu. Genel kariyerinde böyle bir şey yokken, başka takımlarda oynarken bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş'a gelince bu ceza olması enteresan. Bu başka oyuncularda olmuyor mu? Bunun çok daha beterleri yapılıyor. Maç bittikten sonra, ben kulübün başkanıyım ve açıklamalarda bulundum. Buranın Beşiktaş olduğunu ve bu tarz hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de hırsına yenik düştüğünü belirterek herkesten özür diledi. Bunu alıp da futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış karar olduğunu düşünüyorum."

Caner Erkin'in milli bir oyuncu olduğunu hatırlatan Orman, "Milli maç arasına gideceğiz ve şöyle düşünelim; Türkiye eleme grubuna gitmiş olsa Caner de milli takıma davet edilse, milli takıma hizmet ederken, Beşikta ile alakalı ceza veriyor oluyorsunuz. Bu cezayı kime veriyorsunuz? Oyuncuya ceza veriyorsanız ve milli takıma davet ediyorsunuz, demek ki cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Caner Erkin'e ceza verildikten sonra Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapıldığını anlatan Orman, bu konuda algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bunu bazı kulüpler yapıyor. Siteler kurarak anamıza avradımıza küfrediyorlar. Biz de kurduralım bir site. Bu mu futbol" şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın kayırıldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı kayırıyorlar diye algı yaratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'a zarar veriliyor. 'Hakem Beşiktaşlı, federasyonu Beşiktaşlılar yönetiyor' diyorlar. Beşiktaş deneme tahtası olacak bir kulüp mü? Umut ediyorum ki bu karar tahkimden düzeltilir. Bu bir tiyatro veya sinema oyunu değil, futbol. Futbol adrenali yüksek bir oyun. Dünyanın her yerinde sevinmeler olur. Hatırlayın 2002'de Şenol Güneş ile beraber dünya üçüncüsü olduğumuzda bizim oyuncumuz gol attı. Hocamız gol olunca sahaya fırladı. Bunlar futbolda olağan şeyler ama bunları alıp başka yere götürmek, Türk futboluna zarar verir. Umut ediyorum ki bu yanlışlıktan dönülsün, algı üzerinden bu toplum yönetilmesin. Beşiktaş nerede kollanılıyor. Kırmızı karttan, sarı karttan gözümüzü açamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan aynı takım Türkiye'de oynuyor. Maç başlıyor düt durdur, düt durdur. Sürekli oyun durduruluyor. Top oynayanın desteklenmesi lazım."



- "Doğruya göre karar vermek lazım"


Fikret Orman, kamuoyunun tepkisine göre ceza verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sezon başı gelir, 'Görüntü üzerinden karar vereceğiz.' derseniz, verebilirsiniz. Ancak maç oynanıyor, talimat değişiyor. Bir gecede talimat değişiyor. Sezon başı değişsin. Peki bundan evvel olanları ne yapacağız? Arkadaşlarımız kamuoyu üzerinden karar vermesinler. Yani Disiplin ve Tahkim Kurulu, 'Çok tepki var ona göre ceza vereceğiz.' diyor. Hukuk ile alakalı kararları hukuk kurallarına göre veririsiniz. O zaman biz de bir tane internet sitesi kurduracağız, oradan baskı yapıp, ona buna ceza verdireceğiz. Olur mu böyle bir şey. Kamuoyunun tepkisine değil, doğruya göre karar vermek lazım." diye konuştu.

Orman, oyuncularının savcılığa çağırılmasını da eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası hukuk devleti. Hepimizin hukukun arkasında olmamız lazım. Ancak bu ülkede statlarda başkan başkana yumruk atıyor, oyuncular gazeteci dövüyor, 20 ülkede naklen yayınlanan bir maçta hakemi rezil edecek parçalar geliyor... Bunlarla alakalı bir şey yokken, 'Akreditasyon kartı yok' diye oyuncularımız savcı tarafından polis kuvvetiyle çağrılıyor. Bu oyuncular milli oyuncular. Talisca'ya 26 Eylül'de tebliğ gelmiş. Bu çocuk o tarihlerden sonra ne yapmış. Porto'ya, Monaco'ya gitmiş, bu ülkeyi temsil etmiş. Bu ülkeyi temsil eden çocuklara tutuklama ve polis kuvvetiyle gelinecek bir durum mu?"

Beşiktaş'ın deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp olmadığını tekrarlayan Orman, "Tahmin ediyorum hala FETÖ olayı bitmedi. Beşiktaş'a bu denli yüklenilmesini hala anlayamıyorum. Evet, kanunlar vardır ama burası da Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Beşiktaşlılar merak etmesin yönetim kurulu buradadır, camia olarak kentlenmiş bir kulüptür." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası
YEREL

GENÇ ERKEKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali (2)
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ (2)
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali (1)
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ (1)
Aytemiz Alanyaspor'da gıda zehirlenmesi
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA GIDA ZEHİRLENMESİ
Alanya'da hırsızlık iddiası
YEREL

ALANYA'DA HIRSIZLIK İDDİASI
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi
YEREL

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ ALANYA'YA GELDİ
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Havuza düşen İranlı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL

HAVUZA DÜŞEN İRANLI ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Stadyumda üst aramalarında toplanan bozuk paralar bağışlandı
YEREL

STADYUMDA ÜST ARAMALARINDA TOPLANAN BOZUK PARALAR BAĞIŞLANDI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması
YEREL

6. ALANYA BELEDİYESİ ALTIN KEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
&quot;Türkiye’de her gün 350 kişi akciğer kanserinden ölüyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE’DE HER GÜN 350 KİŞİ AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLÜYOR"
Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları
YEREL

BİSİKLET: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6. AYAK PUANLI YOL YARIŞLARI
&quot;Galibiyet, takım oyununun gelişmesine vesile olacaktır&quot;
YEREL

"GALİBİYET, TAKIM OYUNUNUN GELİŞMESİNE VESİLE OLACAKTIR"