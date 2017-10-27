"Beşiktaş'ı aşağı çekiliyor"

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ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Caner Erkin'e verilen cezayı abartılı bulduğunu belirterek, "Oyuncuya ceza veriyorsunuz ve milli takıma davet ediyorsunuz, demek ki cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz." dedi.

Alanya Beşiktaşlılar Derneğinin bir otelde düzenlediği baloya katılan Fikret Orman, Beşiktaş'ın, Türkiye'nin yükselen bir değeri olduğunu söyledi.

Orman, belirli dönemlerde bazı kulüplerin yükselişe geçtiğini vurgulayarak, "Şimdi de bunu Beşiktaş yapıyor. Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartmak, diğer takımları da o seviyeye getirmek lazım. Bizim işimiz hep beraber Türk futboluna hizmet etmek. Yükselenin yanına gitmeliyiz. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarmalıyız. Beşiktaş, ileri giderken, aşağı çekiliyor gibi bir durum var. Bu bir gerçek." diye konuştu.





- "Cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz"





Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayı eleştiren Orman, Caner'in bilinmeyen ve ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan bir oyuncu olmadığını aktardı.

"Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapsa böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir oyuncu. Düzgün bir çocuk. Sahada bazen agresif durum sergileyebiliyor." diyen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son maçta da böyle bir olay oldu. Genel kariyerinde böyle bir şey yokken, başka takımlarda oynarken bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş'a gelince bu ceza olması enteresan. Bu başka oyuncularda olmuyor mu? Bunun çok daha beterleri yapılıyor. Maç bittikten sonra, ben kulübün başkanıyım ve açıklamalarda bulundum. Buranın Beşiktaş olduğunu ve bu tarz hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de hırsına yenik düştüğünü belirterek herkesten özür diledi. Bunu alıp da futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış karar olduğunu düşünüyorum."



Caner Erkin'in milli bir oyuncu olduğunu hatırlatan Orman, "Milli maç arasına gideceğiz ve şöyle düşünelim; Türkiye eleme grubuna gitmiş olsa Caner de milli takıma davet edilse, milli takıma hizmet ederken, Beşikta ile alakalı ceza veriyor oluyorsunuz. Bu cezayı kime veriyorsunuz? Oyuncuya ceza veriyorsanız ve milli takıma davet ediyorsunuz, demek ki cezayı Beşiktaş'a veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Caner Erkin'e ceza verildikten sonra Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapıldığını anlatan Orman, bu konuda algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bunu bazı kulüpler yapıyor. Siteler kurarak anamıza avradımıza küfrediyorlar. Biz de kurduralım bir site. Bu mu futbol" şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın kayırıldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı kayırıyorlar diye algı yaratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'a zarar veriliyor. 'Hakem Beşiktaşlı, federasyonu Beşiktaşlılar yönetiyor' diyorlar. Beşiktaş deneme tahtası olacak bir kulüp mü? Umut ediyorum ki bu karar tahkimden düzeltilir. Bu bir tiyatro veya sinema oyunu değil, futbol. Futbol adrenali yüksek bir oyun. Dünyanın her yerinde sevinmeler olur. Hatırlayın 2002'de Şenol Güneş ile beraber dünya üçüncüsü olduğumuzda bizim oyuncumuz gol attı. Hocamız gol olunca sahaya fırladı. Bunlar futbolda olağan şeyler ama bunları alıp başka yere götürmek, Türk futboluna zarar verir. Umut ediyorum ki bu yanlışlıktan dönülsün, algı üzerinden bu toplum yönetilmesin. Beşiktaş nerede kollanılıyor. Kırmızı karttan, sarı karttan gözümüzü açamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan aynı takım Türkiye'de oynuyor. Maç başlıyor düt durdur, düt durdur. Sürekli oyun durduruluyor. Top oynayanın desteklenmesi lazım."









- "Doğruya göre karar vermek lazım"





Fikret Orman, kamuoyunun tepkisine göre ceza verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sezon başı gelir, 'Görüntü üzerinden karar vereceğiz.' derseniz, verebilirsiniz. Ancak maç oynanıyor, talimat değişiyor. Bir gecede talimat değişiyor. Sezon başı değişsin. Peki bundan evvel olanları ne yapacağız? Arkadaşlarımız kamuoyu üzerinden karar vermesinler. Yani Disiplin ve Tahkim Kurulu, 'Çok tepki var ona göre ceza vereceğiz.' diyor. Hukuk ile alakalı kararları hukuk kurallarına göre veririsiniz. O zaman biz de bir tane internet sitesi kurduracağız, oradan baskı yapıp, ona buna ceza verdireceğiz. Olur mu böyle bir şey. Kamuoyunun tepkisine değil, doğruya göre karar vermek lazım." diye konuştu.

Orman, oyuncularının savcılığa çağırılmasını da eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası hukuk devleti. Hepimizin hukukun arkasında olmamız lazım. Ancak bu ülkede statlarda başkan başkana yumruk atıyor, oyuncular gazeteci dövüyor, 20 ülkede naklen yayınlanan bir maçta hakemi rezil edecek parçalar geliyor... Bunlarla alakalı bir şey yokken, 'Akreditasyon kartı yok' diye oyuncularımız savcı tarafından polis kuvvetiyle çağrılıyor. Bu oyuncular milli oyuncular. Talisca'ya 26 Eylül'de tebliğ gelmiş. Bu çocuk o tarihlerden sonra ne yapmış. Porto'ya, Monaco'ya gitmiş, bu ülkeyi temsil etmiş. Bu ülkeyi temsil eden çocuklara tutuklama ve polis kuvvetiyle gelinecek bir durum mu?"

Beşiktaş'ın deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp olmadığını tekrarlayan Orman, "Tahmin ediyorum hala FETÖ olayı bitmedi. Beşiktaş'a bu denli yüklenilmesini hala anlayamıyorum. Evet, kanunlar vardır ama burası da Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Beşiktaşlılar merak etmesin yönetim kurulu buradadır, camia olarak kentlenmiş bir kulüptür." ifadelerini kullandı.