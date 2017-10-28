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Samsun merkezli "torbacı" operasyonu

28 Ekim 2017 Cumartesi, 00:03

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Salih D. ile kardeşi Alperen D, Erhan T. ve Yılmaz T, Taner A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bafra adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki gün önce Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyonda paketler halinde satışa hazır 93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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