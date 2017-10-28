Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, Barış Şirin (36) idaresindeki 41 R 4193 plakalı nakliye kamyonu önünde seyreden Asım İmren'in kullandığı pancar yüklü kamyona, Süleyman Ayhan yönetimindeki 43 LR 824 plakalı otomobil de nakliye kamyonuna çarptı.

Kazada kamyon sürücüleri Şirin ve İmren ile otomobilde bulunan Zehra (47) ve Hasibe Nur Ayhan (19) yaralandı.

Şoför mahallinde sıkışan kamyon sürücüsü Barış Şirin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu güçlükle kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden Barış Şirin ile Hasibe Nur Ayhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir karayolu yaklaşık üç saat tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.