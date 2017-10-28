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Mersin'de engelliye gasp kamerada

28 Ekim 2017 Cumartesi, 09:28

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dilencilik yaptığı iddia edilen zihinsel engelliyi darbederek parasını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Nusratiye Mahallesi'ndeki zihinsel engelli İ.K'nin darbedildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, İ.K'yi darbederek parası gasbeden kişinin kimliğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin engelliye darbederek parasını alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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