KASTAMONU (AA) - Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz Dağı, sonbaharda doğal güzellikleriyle adeta büyülüyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen "Anadolu'nun yüce dağı"nda sonbaharda oluşan renk cümbüşü, doğa tutkunlarını heyecanlandırıyor.
Endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı, sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüsü ile ziyaretçileri kendisine çekiyor.
Ilgaz Dağı, Kastamonu ve Çankırı yamaçlarında 2 bin 587 metre yüksekliğiyle iklimsel farklılıkları da bünyesinde barındırıyor.
Aynı anda iki iklimin görülebildiği Ilgaz Dağı'nda yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonları, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Ilgaz Dağı'ndaki renk cümbüşü, drone ile de görüntülendi.