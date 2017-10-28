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Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 10:15
Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı

KİLİS (AA) - Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmalar, dün saat 18.00 itibarıyla tamamlandı. Saat 08.00'den itibaren yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.

Tır şoförlerinden Mehmet Köse, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanmasının nakliyatçıları olumsuz etkilediğini, sınırı geçerek tampon bölgede yükünü boşaltacağını söyledi.

Öncüpınar Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılmıştı.