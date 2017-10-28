Adana'da gasp iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da, eğlence merkezinde tanıştıkları erkekleri evlerine götürerek gasbettiren kadınların da arasında yer aldığı ikisi kardeş 4 şüpheli gözaltına alındı.

Farklı tarihlerde polise başvuran A.Ş. ve H.A, eğlence merkezinde tanıştıkları H.B. ve Sabia K'nin kendilerini evlerine davet ettiğini, bu sırada eve gelen eli bıçaklı M.K. ve A.C.B. tarafından gasbedildiklerini iddia etti.

Emniyet Müdrülüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracında bulunan 89 bin 250 lirasının gasbedildiği ve kredi kartlarından zorla 3 bin lira para çekildiğini ileri süren A.Ş. ile kendisine boş senet imzalatıldığını ve çekilen çıplak fotoğraflarının ailesine gösterileceği yönünde tehdit edildiğini ileri süren H.A'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

Polis, müştekileri gibi ulaştıkları H.B. ve S.K. ile bir parkta buluşma ayarladı. H.B, buraya M.K. ile gelince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, S.K. ve A.C.B'yi ise düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, gasbedildiği ileri sürülen bir miktar para ele geçirildi.

H.B. ile A.C.B'nin kardeş olduğu öğrenildi.

Bu arada müşteki H.A'nın bir restoranda H.B'ye bir demet gül alması ve ikilinin daha sonra buradan ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.