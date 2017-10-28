Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da gasp iddiası

28 Ekim 2017 Cumartesi, 10:25
Adana'da gasp iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, eğlence merkezinde tanıştıkları erkekleri evlerine götürerek gasbettiren kadınların da arasında yer aldığı ikisi kardeş 4 şüpheli gözaltına alındı.

Farklı tarihlerde polise başvuran A.Ş. ve H.A, eğlence merkezinde tanıştıkları H.B. ve Sabia K'nin kendilerini evlerine davet ettiğini, bu sırada eve gelen eli bıçaklı M.K. ve A.C.B. tarafından gasbedildiklerini iddia etti.

Emniyet Müdrülüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracında bulunan 89 bin 250 lirasının gasbedildiği ve kredi kartlarından zorla 3 bin lira para çekildiğini ileri süren A.Ş. ile kendisine boş senet imzalatıldığını ve çekilen çıplak fotoğraflarının ailesine gösterileceği yönünde tehdit edildiğini ileri süren H.A'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

Polis, müştekileri gibi ulaştıkları H.B. ve S.K. ile bir parkta buluşma ayarladı. H.B, buraya M.K. ile gelince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, S.K. ve A.C.B'yi ise düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, gasbedildiği ileri sürülen bir miktar para ele geçirildi.

H.B. ile A.C.B'nin kardeş olduğu öğrenildi.

Bu arada müşteki H.A'nın bir restoranda H.B'ye bir demet gül alması ve ikilinin daha sonra buradan ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER
Adana'da PKK/KCK operasyonu
YEREL

ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU
Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Adana'da beton bloğun altında kalan işçi öldü
YEREL

ADANA'DA BETON BLOĞUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ
Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

MARKETTEN MAMA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Adana'da FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava
YEREL

ADANA'DA FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVA
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin:
YEREL

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN:

&quot;Köpek kokusunu almasın&quot; diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler
YEREL

"KÖPEK KOKUSUNU ALMASIN" DİYE UYUŞTURUCUYA GRES YAĞI SÜRMÜŞLER