Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.