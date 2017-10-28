Hakkari'de çocuklara park ve oyun alanı

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HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, çocukları park ve oyun gruplarıyla buluşturuyor.

Belediye, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kente 4 büyük park ile 15 çocuk oyun grubu kuruldu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahalle'de yapımı süren parkta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bu arada, Medrese Mahallesi'nde çocuklar parkta oynamının sevincini yaşarken, aileler de çay içip sohbet etti.

Mahalle Muhtarı Cebbar Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente çok güzel park ve çocuk oyun grupları kurulduğunu söyledi.

Vatandaşların görevlendirme yapılan belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Şu anda bütün mahalle ve okullarımızın önünde parklar var. Yollarımız artık düzeldi. Tozdan kurtulduk. Büyük sevinç yaşıyoruz. Yıllardır görmediğimiz hizmetleri şu an Belediye Başkan Vekilimiz Epcim sayesinde görüyoruz. Mahallemiz adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlar da belediye yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



