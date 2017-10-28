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Ağrı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 10:54

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Doğubayazıt istikametinden gelen Mehmet Nuri Göcegez idaresindeki 04 D 3693 plakalı otomobil, Ağrı-İran karayolunun Atabakan köyü çıkışında karşı şeride geçerek, Yusuf Kaya (43) yönetimindeki 65 LA 074 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Göcegez olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kaya ile minibüsteki Hanım Kaya (52), Göknur Kaya (12), Alihan Kaya (63), Paşa Kahraman (72), Dilan Karayaluk (5), Devrim Karayaluk (4), Bülent Karayaluk (28) yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılar, Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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