Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligin ilk 9 haftasında 9 puan toplayarak haftaya 14. sırada giren Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, kötü gidişini durdurarak moral bulmayı hedefliyor.

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.





- Çalımbay ile ligde ikinci kez





Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak.

Deneyimli teknik adam yönetiminde ligde ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ise hafta içinde TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor'u rakip sahada 6-0 yenen bordo-mavililer, Çalımbay ile ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.





- Takımda 4 eksik





Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalı oyuncular Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımda forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye'nin forma giymesi bekleniyor. Senegalli oyuncu, bu sezon ilk kez ligde 11'de sahaya çıkmış olacak.

Çalımbay'ın sol kanatta Mas'ın yokluğunda Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinde Uğur Demirok, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkması beklenen olası 11'i şöyle:

Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı, N'Doye.