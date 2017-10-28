Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in Pekin Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin, "Çin her bakımdan önemli bir ülke, bizim de ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz, tarihi İpek Yolu'nu birlikte canlandırmak istediğimiz bir ülke. İşin içinde her şey var, ekonomi, güvenlik ve başka konular. Emin Önen kardeşimiz de orada sizi ve bizi en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Şanlıurfa temasları kapsamında AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazbül'ü makamında ziyaret etti.

İl başkanlığının toplantı salonunda partililerle de bir araya gelen Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, dünden bu yana kentte olduğunu ve Şanlıurfa'nın çok geliştiğini gördüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, Şanlıurfa'nın tüm şehirlerin örnek alması gereken bir kent olduğunu, buradaki uyumun Ankara'da da tüm teşkilatlara örnek olarak gösterildiğini dile getirerek, kente en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini anlattı.

Şanlıurfa'ya çok güvendiklerini ve bu kapsamda eski milletvekili Abdülkadir Emin Önen'i Pekin Büyükelçiliğine atadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Emin Önen arkadaşımızı nüfus olarak dünyanın en büyük ülkesi Çin'e büyükelçi olarak atadık. Bu esasen Şanlıurfalılara olan güvenin de yansımasıdır. Çin her bakımdan önemli bir ülke, bizim de ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz, tarihi İpek Yolu'nu birlikte canlandırmak istediğimiz bir ülke. İşin içinde her şey var, ekonomi, güvenlik ve başka konular. Emin Önen kardeşimiz de orada sizi ve bizi en iyi şekilde temsil edecektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Şanlıurfa'nın yıllardır her seçimde kendilerini gururlandırdığı aktararak, "Peygamberler Şehri"ne de bunun yakıştığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu'na AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bazı ilçe belediye başkanları da eşlik etti.