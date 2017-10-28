Kırklareli'nde ormanlık alanda ceset bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgeye göre, Karabalar köyü ile Bulgaristan sınırında devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
25-30 yaşlarındaki erkek şahsın yabancı uyruklu olabileceği belirtildi.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.