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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin 15 yıllık iktidarı döneminde önemli işler yapıldığını belirterek, "Attığımız her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda reform niteliğinde projeler yaptık." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programı kapsamında düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Hakkari'den başlattıkları bu programı tüm şehirlerde yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

AK Parti olarak 15 yıldır millete hizmet için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çalık, vatandaşları dinlemeye, sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını anlattı.

Tekirdağlıları da dinleyeceklerini dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Bugün burada milletimizi dinliyoruz. Bir gün evvel Hakkari'deydik. Türkiyenin en doğusunda 2 bin kilometre yol kat ettik ve Hakkarili kardeşlerimizden Tekirdağlı kardeşlerimize selam getirdik. Ankara'nın da Malatya'nın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdik. AK Parti 15 yılı millete hizmet için çalışmalarını yürüttü ve yürütmeye devam edecek. AK Parti iktidarı olarak 15 yılda çok önemli işler yaptık. Attığımız her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda reform niteliğinde projeler yaptık."

Genel Başkan Yardımcısı Çalık, güçlü ekonominin, güçlü sosyal politikaları beraberinde getireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. 2002'de iktidara geldiğimizde Anayasa, 'Türkiye Cumhuriyeti, milli, demokratik, hukuk devletidir.' diyordu ama AK Parti'ye kadar sosyal devlet anlayışının olmadığını çok iyi biliyoruz. Hastane kapılarında bekleyenleri, evlere hapsedilen engellileri, sosyal güvenlik kapsamının nasıl daraltıldığını, bütçenin nasıl çökertildiğini hepiniz biliyorsunuz."

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin katıldığı program, Çalık'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.