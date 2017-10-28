Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık ve yağma

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, telefonda kendisini devlet görevlisi olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırmak istedikleri, parayı vermeyince darbettikleri yaşlının 125 bin lirasını yağmaladıkları iddia edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Nilüferköy Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki kişiyi ev telefonundan arayan şüpheli, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını, yardım edebilmesi için bankadaki parasını çekmesini istedi.

Bunun üzerine eşiyle biriktirdiği 125 bin lirayı banka hesabından çeken yaşlı adam eve döndü.

Yaşlı çifti yeniden arayan şüpheli, çekilen paraların sahte olduğunu, akşam saatlerinde sahte paraları almak için eve geleceklerini, ertesi gün gerçek paraları çekip kendilerine iade edeceklerini söyledi.

Akşam saatlerinde eve gelen şüpheli iki kişinin yanında jandarma olmadığını fark eden yaşlı adam, parayı vermek istemedi. Bu sırada yaşlı adamı darbeden şüpheliler, para dolu çantayı zorla alarak kaçtı.

Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgesindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, olay günü bir şüphelinin, yağmaladığı çantayı alıp sokak başında park halinde bulunan ve Yalova'da faaliyet gösteren bir ticari taksiye bindiğini tespit etti.

Taksi şoförü Ş.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yalova'da gözaltına alındı.

Ş.Ö'nün verdiği bilgiler doğrultusunda, evlerini terk edip başka bir adrese yerleşen Suriye uyruklu M.K. ve R.E. ise Yalova Otogarı'nda yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler 15 bin 900 lira, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 20 tabanca fişeği ele geçirdi.

Dolandırıcılık ve yağma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu M.K. ve R.E. tutuklandı. Taksi şoförü Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







