Öğrencilerin tarih bilinci canlı tutuluyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu'da, dış cephesine büyük boyutta Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılan Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe duvarında 15 Temmuz köşesi oluşturuldu.

Okul binasının dış cephesi 58 metrekarelik Türk bayrağı ve 60 metrekarelik Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile donatıldı.

Bahçe duvarının 50 metrelik bölümünde ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilmiş bazı fotoğraflar ile o gece şehit olanların fotoğrafları ve özgeçmişleri yer alıyor.

Okul müdürü Muzaffer Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda böyle bir ambiyans oluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk bayrağı ile Ulu Önder Atatürk'ün posterinin büyük ebatlarda hazırlandığını belirten Yiğit, 15 Temmuz hain darbesini de öğrencilere unutturmamak adına böyle bir köşe oluşturduklarını anlattı.

Yiğit, çalışmanın bu yıl eğitim öğretim döneminin hemen öncesinde gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz okula geldiğinde güzel bir ortamla karşılaşsınlar istedik. Özellikle 15 Temmuz'u hiç unutmasınlar ve herkese anlatsınlar istedik. Okul açısından değerlendirildiğinde, başka bir yerde bu kadar büyük 15 Temmuz köşesi olduğunu sanmıyorum. Yaklaşık 50 metreye, 4,5 metre ebatındaki köşemizi milletimize, şehitlerimize, gazilerimize armağan etmek istiyoruz. Eğer onlar olmasaydı biz bugünlere gelemeyecektik." dedi.

Cumhuriyet denildiğinde akla ilk Türk bayrağı ve Atatürk geldiğini ifade eden Yiğit, "Biz bunları öğrencilerimize hiçbir zaman unutturmayacağız. Sürekli bunu gündemde tutuyoruz. Tercih döneminin başında okula başvuran öğrenci sayısı ile okul bahçesinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından tercih edenlerin oranında yüzde 20 artış oldu." diye konuştu.

Yiğit, çalışmanın, ülkeyi birleştirici görsellik olması dolayısıyla olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Gamze Yılmaz, görseller sayesinde verilen mücadelelerin hafızalarda canlı kaldığını söyledi.



