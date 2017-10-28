İdlibli "hafız öğrenciler" ödüllendirildi

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HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentindeki sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen "Kur'an-ı Kerim Hafızlığı Projesi" kapsamında başarılı olan öğrenciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ödüllendirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş nedeniyle eğitim konusunda ciddi aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarınca birçok farklı projenin hayata geçirildiğini dile getiren Tosun, "Vakıf olarak Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireylerin oluşması için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son olarak İdlib'de başlatılan Kur'an-ı Kerim Hafızlığı Projesi kapsamında, kursa katılarak başarılı olan 325 öğrenciye çeşitli hediyeler verdik.'' diye konuştu.

Tosun, Suriye'de eğitimli bireylerin yetişmesi için büyük çaba gösterdiklerini, her eğitim projesine de destek verdiklerini kaydetti.