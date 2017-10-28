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BOLU (AA) - Türkiye Trial Şampiyonası'nın Bolu'da gerçekleştirilen 6. ayak yarışlarının sembolik startı verildi.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şampiyona kapsamında Bolu Valiliği önünde hazırlanan özel parkurda çıkış yapıldı.

5 takım'dan oluşan yarış ekibinin yaptığı gösteri çıkışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, yarış tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şampiyonanın açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun spor, sağlık, gençlik ve turizm kenti olması için çalıştıklarını anlatarak, "Bu amaca yönelik çaba harcıyoruz. Sporun her branşının kamp merkezi Bolu olacak. Şu an ise çok önemli off-road pistleri yaptık. Uluslararası çapta bir piste sahibiz. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nın son ayağı burada yapılacak." diye konuştu.

Yılmaz, tüm spor branşlarının federasyon başkanlarını Bolu'ya davet ettiklerini belirterek, "Onlarla kendi federasyonlarının Bolu'daki problemlerini ve çözüm yöntemlerini tartışacağız. Bu amaca yönelik olarak tüm çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz. Bunu hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan da, Türkiye Trial Şampiyonası'nın son ayağının Bolu'da gerçekleştiğini kaydederek, "Bolu'muzun spor kenti olması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 5 takım, 10 araç katılıyor. Yarış alanında gösteri de yapılacak. Buradan çıkacak sonuçla Türkiye şampiyonu belli olacak." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz bir yarış arabasına binerek motorunu çalıştırdıktan sonra gösteri yarışının startını verdi.

Yarışlar, Çakmaklar bölgesinde hazırlanan pistte devam edecek.