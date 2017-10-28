Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

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ERZURUM (AA) - Meteoroloji yetkilileri, bölge geneli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, kuvvetli sağanağın, bugün Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır genelinde etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanacak olumsuzlukların İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili birimlere iletilmesi istendi.



