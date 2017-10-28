Batman 1. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

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BATMAN (AA) - Batman 1. Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Batman Üniversitesi merkez kampüsü bahçesinde 80 yayınevinin katılımıyla 21 Ekim'de açılan fuarda, 82 yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Fuar kapsamında kente gelen yazarlar, okul ziyaretlerinin yanı sıra söyleşi ve atölye çalışmalarıyla okurlarıyla buluştu.

Yarın sona erecek fuarı, şimdiye kadar yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti.

Vali Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez kitap fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerdeki okuma oranlarının çok gerisinde bulunmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temel problemi, maalesef okumuyoruz. Biz medeniyet kurmuş, dünyaya yön vermiş bir milletiz. Bunu okuyarak, kitaba, bilgiye değer vererek yaptık. Onun için geçen sene başlattığımız proje kapsamında vatandaşlarımızla parkta, kafede, bahçede, her yerde kitap okuduk. Bu kapsamda 100 bin kitap dağıttık. Hedefimiz 200 bin kitap dağıtmak. Batman okumaya çok istekli bir şehir. Bunu gördüğümüz için bu fuarı düzenledik. Yayınevleri de çok mutlu. Seneye daha büyük bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz."

-"Yaşadığımız sıkıntıların temelinde cehalet var"



"Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların temelinde cehalet var. Cehaletin olduğu yerde çocuklarımızı, gençlerimizi maalesef terör örgütü yanlış şekilde yönlendirerek yanlış işler yaptırdı, taş attırdı. O çocuklarımız artık taş atmıyor, buradan kitap alıyor, okuyor. Okudukça da ülkemizin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak." diyen Deniz, Batman'ın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu belirtti.

Deniz, Batman'da artık huzursuzluk ve terörün değil, kültürel ve sanatsal etkinliklerin konuşulduğunu kaydetti.

Fuarı ziyaret eden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da yazar olması hasebiyle sık sık kitap fuarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Kasım sonuna doğru yeni bir kitabının basılacağını belirten Miroğlu, bu tarz etkinliklerin bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Batman'da bir kitap fuarının açıldığını duyduğunda heyecanlandığını anlatan Miroğlu, "Bölge halkı için artık kitabı hissetmenin, kitaptaki bilgilerle, tarihle, hafızayla, bellekle buluşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Yaralarımızı sarmanın zamanı geldi aslında. Bu tabii kitaplara yansıyacak." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenciler kitaplara rahat ulaştı"



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise fuarın yerleşkede açılmasının ayrıca sevindirici olduğunu, bu sayede 7 bin öğrencinin her türlü kitaba ulaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Kitap fuarına toplumun her kesiminden yoğun ilgi olduğuna işaret eden Durmuş, "Bu bölge, terör belasından kurtulacak. Kitap okuyan insanlar ellerinde taş bulundurmayacak artık. İnşallah artık kitap okuyan ve vatana, millete hayırlı bir nesil yetişecek." diye konuştu.

Yazar Yusuf Dursun, fuarda gördüğü ilgiden dolayı şaşırdığını, bu kalabalığın gelecek adına ümit verici olduğunu söyledi. Dursun, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yanlış bir kanaat var, derler ki 'Bizde okuma alışkanlığı yok.' Okuma alışkanlığı olmasaydı ne işi var bu çocukların burada, bu aileler niye geliyor, bu kitapları niye alıyorlar? Bizim çocuklarımız okumaya aç. Bize düşen bu açlığı doldurmak. Çocuklarımızı daha iyi yerlere kanalize edeceğiz. Biz okutmazsak bir başkası gelir doldurur, çünkü hayat boşluk kabul etmez. İstiyoruz ki birlik olalım, el ele verelim."

Yayınevi sahibi Mustafa Zeyrek de fuardaki yoğunluk karşısında şaşırdıklarını belirterek, "Beklediğimizin çok üstünde bir ilgi gördük. Batman halkına teşekkür ediyoruz. Batman'ın geçmişte bir okuma kitlesinin olduğunu biliyorduk. Bunu Batman, bu fuarda ispatlamış oldu." dedi.

Vatandaşlardan Aliye Şarlı, fuarın çok güzel geçtiğini, 2 kitap aldığını kaydetti.