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"Cam filmi" eyleminde filmli camdan ceza yedi

28 Ekim 2017 Cumartesi, 13:27
"Cam filmi" eyleminde filmli camdan ceza yedi

ADANA (AA) - Adana'da, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine araçlarda cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için buluşma noktasına giden sürücüye, "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza uygulandı.

"Modifiye araç severler" adlı bir grup, sosyal medyada üzerinden merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir noktada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak getirilmesine karşı eylem organize etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek önlem aldı. Protesto için buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi.

Eylem yapmak için gelen iki kişiden biri olan Fırat Demir'in kullandığı otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri, aracın bütün camlarında film olan ve standart dışı süspansiyon kullanan sürücüye "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira trafik cezası uyguladı.

Demir, gezetecilere yaptığı açıklamada, cam filmini protesto etmek isterken trafik cezası yediğini belirterek "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı.

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