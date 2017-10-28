Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 3 haftada Antalyaspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden ve geçen hafta sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, Kardemir Karabükspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, bu maç öncesi sakatlığı bulunan Elderson Echiejile ve John Boye ile izinli Lenadrinho dışında eksik bulunmuyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek.





- Demir Grup Sivasspor'un deplasman karnesi





Demir Grup Sivasspor, dış saha maçlarında bu sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip deplasmanda ligin ilk haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, üçüncü haftada Galatasaray'a 3-0 yenildi, beşinci haftada Osmanlıspor'u 4-2 ve sekizinci haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sivas temsilcisi dış saha maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.





