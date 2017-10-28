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SİİRT (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, "AB olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz ve umuyorum ki Türkiye bir gün AB üyesi olacak." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğince Siirt Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekare alandan oluşan ve 43 milyon liraya mal olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Begeot, törende yaptığı konuşmada, bu kadar bu kadar güzel bir projeyi açıyor olmaktan ve Siirt'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Anladığım kadarıyla Siirt, dünyanın fıstık üretiminin yüzde 5'ini karşılıyor. Bu nedenle de anlıyorum ki fıstık, bölge için çok önemli bir üründür. Fıstık için 'Siirt'in pırlantası' diyebiliriz." diyen Begeot, bölgede fıstığın daha iyi koşullarda üretilmesi ve işlenmesi konusunda AB'nin bu projeye destek vermesinden mutlu olduğunu söyledi.

Projenin sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Begeot, bunun için de bir şirket kurulması ve bu şirket üzerinden elde edilecek gelirin tekrar bu işletmeye harcanması gerektiğini anlattı.

AB'nin bu proje ile neden Siirt'i desteklediği ve kobilerin desteklenmesine bu kadar önem verdiği konusuna değinmek istediğini dile getiren Begeot, şunları kaydetti:

"AB'de olduğu gibi Türkiye'de de gelişmişlik seviyesi diğer bölgelerden biraz daha geride kalmış bölgelere yardım yaparak aradaki farkı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. AB olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz ve umuyorum ki Türkiye bir gün AB üyesi olacak ve bu destekler devam edecek."

Projelerinin Siirt ile sınırlı kalmadığını, önceki ay Giresun'da lisanslı fındık deposunun açılışını yaptıklarını anımsatan Begeot, Ordu'da bal, Rize'de çay, Kahramanmaraş'ta kırmızı biber projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

- "Siirt'in de bu tesis sayesinde kabuğunu kıracağız"

Vali Ali Fuat Atik de Siirt için çok önemli bir projenin açılışını gerçekleştirdiklerini, projenin bölgeye çok ciddi katkılarda bulunacağını belirtti.

Projeyi tüm detaylarıyla incelediğini dile getiren Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanın bu projenin her santimetrekaresinde bir emek var. İnşallah bu emek zayi olmayacak, bunun sürdürülebilirliğini biz sağlayacağız. İl Özel İdaresi bünyesinde kuracağımız şirketle bu tesis bizlerin himayesinde halkımıza hizmet verecektir. Bu tesis bölgemiz için çok önemli anlamlar ifade ediyor. Siirt fıstığını, kabuğunu kırarak yediğimiz gibi, inşallah Siirt'in de bu tesis sayesinde kabuğunu kıracağız ve makus talihini değiştirmek için ilk adımı atacağız diye düşünüyorum."

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da projenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Bu çalışmanın bir AB projesi olduğuna vurgu yapan Aktay, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin daha iyi olmasını temenni ettiklerini belirtti.

AB'nin, Türkiye'nin perspektif ve hedefleri arasında yer almaya devam ettiğini kaydeden Aktay, şöyle konuştu:

"Esasen Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacının tartışılmaması gereken boyutlara ulaşmış olması gerekiyor. Ne yazık ki bazı ülkelerin kendi iç konjonktürleri dolayısıyla zaman zaman birtakım dalgalanmalar oluyor. Eninde sonunda tarihin gidişatı itibarıyla baktığımız zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olma keyfiyeti değişmiyor, değişmeyecek."

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, tesisin açılışına medeniyet şehri olan kentin sıçrama noktalarından biri olması ümidiyle baktıklarını söyledi.

Projenin sunulmasından hazırlanmasına kadar çok büyük emeklerin sarf edildiğini bildiğini ifade eden Taşkın, "İnşallah Siirt ekonomisi adına bir dönüm noktası olacak. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

- "19 milyon dikili fıstık ağacı bulunuyor"

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, fıstık üretiminin Siirt'in önemli bir tarımsal faaliyeti olduğunu dile getirdi.

Bu yıl itibarıyla 19 milyon dikili fıstık ağacının bulunduğunu dile getiren Aslan, "Bu yıl 350 bin dekar alandan yaklaşık 45 bin ton rekolte elde edildi. Önümüzdeki yıllarda bu sektör verilerinin çok daha yükseleceğine inanıyorum. Giderek artan bir üretimin olduğu bölgemizde, fıstığı işleyecek olan tesisimiz ve tesisi işletme kapasitemiz ile bu projenin sürdürülebilirliği açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımıza inanıyorum. Bu ve bunun gibi örnek projeler, ilimizin sürekli gelişeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Fıstık üreticileri olarak üretim alanı, kalite ve rekabet güçlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Aslan, yurt içi ve dışında bilinen bir marka olmayı hedeflediklerini anlattı.

Daha sonra tesisin açılışı yapıldı.