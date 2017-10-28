Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir yapı market zincirinin yöneticisi 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yapı marketin yöneticisi O.K, A.K, D.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin örgüte finansal destekte bulunduğu iddia edildi.
Öte yandan yapı marketlere kayyum atandığı öğrenildi.