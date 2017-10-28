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KÜTAHYA (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, "Her ilde acil servislerde inme birimi oluşturulması, girişim gereken hastalara da belirlenecek üst hastanelerde 7/24 esaslı tedavi uygulanması planlanmaktadır." dedi.

Kavuncu, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hastalıkla ilgili önleme, transfer, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda komisyon olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"İnme, sonuçları itibarıyla ölümcül olabilen, kalıcı ya da uzun süreli sakatlıklara yol açarak yaşam kalitesini etkileyebilen bir hastalıktır. Hastalığın nedeni, beyni besleyen damarlarda tıkanma ya da kanama neticesi beynin oksijen kaynağının kesintiye uğraması ve beyin dokusunda meydana gelen bozukluklardır. Düzenli spor, sağlıklı beslenme, sigara kullanılmaması, kilo kontrolü, kan basıncı ve kan yağlarının normal düzeylerde tutulmasıyla inme hastalığıyla karşılaşma riski azaltılabilir."

Kavuncu, hastalığın tedavisinin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnmenin erken tanınması, bir an önce beyin tomografisi çekilmesi, nörologlar tarafından uygun tedavi programının çizilmesi önemlidir. Kan basıncının düzenlenmesi ve yaşamsal fonksiyonların desteklenmesinin yanı sıra pıhtı veya tıkanma olan hastalarda kan sulandırıcı ve pıhtı eritici ilaç tedavisi, bazı hastalarda girişimsel yöntemlerle pıhtının çıkarılması yöntemleri uygulanır. Bazı kanamalı hastalarda ise ameliyat gerekebilir. Erken müdahaleyle hastada bir yeti kaybı görülmeden tedavi mümkün olabilir. Sekel kalan hastalar rehabilitasyon tedavilerine ihtiyaç duyar. Bu tedaviler genellikle uzun sürelidir, bazı hastalarda da tam iyileşme gerçekleşmez."

- "Tedavi için inme merkezleri oluşturulacak"

Hastalığın ilk tanınması, tetkiklerin ardından erken dönemde uygun müdahalede bulunulmasının öncelikli hedef olması gerektiğini anlatan Kavuncu, ülkede tanımlandığı şekliyle erken tanı ve uygun tedavinin henüz istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının bir süredir "İnme Eylem Protokolü"nü geliştirmek ve mevzuat oluşturmak için meslek dernekleri ve akademisyenlerle çalıştığını belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hedef inme hastalarına erken ulaşılması, ihtiyaç duyulan ilaç tedavisine ilk 2 saat, damar içinden pıhtının çıkarılması işlemine de ilk 6 saatte ulaşımın sağlanmasıdır. Bunun için süreci tanımlayacak yeni yönetmelik hazırlığı tamamlanmak üzeredir. Her ilde acil servislerde inme birimi oluşturulması, girişim gereken hastalara da belirlenecek üst hastanelerde 7/24 esaslı tedavi uygulanması planlanmaktadır. Diğer taraftan yeti kaybı olan hastalar için de yeni hastanelerle birlikte rehabilitasyon yatak sayısı artırılmakta, kapsamlı tedavi olanakları sunulmaktadır. Tedavilere rağmen değişik derecelerde engelli olarak yaşamı devam ettirmek zorunda olan hastaların sosyal uyumları, yaşam kolaylığı için gerekli çevresel düzenlemeler için de çalışmalar yapılmaktadır."