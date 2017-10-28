"Zirve yarışından kopmamak için kazanmalıyız"

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, zirve yarışından kopmamak için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşadıkları puan kayıpları dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.

Bundan sonraki maçlarda puan kaybı yaşamak istemediklerini vurgulayan Kazancıoğlu, "Hem sahamızda hem de deplasmanda çok puan kaybı yaşadık. Son iki maçta takımın performansı da bizi tatmin etmedi. Artık puan kayıplarına 'dur' demek ve yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancıoğlu, lider Ümraniyespor'dan iki puan farkla ikinci sırada yer aldıklarına dikkati çekerek, "Adana Demirspor maçının, iyi sonuçlara bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Dört maçtır kazanamıyoruz, zirve yarışından kopmamak için Adana Demirspor maçını kazanmalıyız. İnşallah deplasmandan iyi bir sonuçla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.