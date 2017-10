BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "İktidar olarak böyle bir girişim ve tehlikeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için meşru yol ve yöntemlerle her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığında, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa milletvekillerinin kentte ve TBMM'de birbirleriyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Bu dayanışmanın bundan sonra devam etmesi için azami gayret ve çaba sarf edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Bursa'nın bu kentte yaşayan herkesin ortak paydası olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Bursa'nın sosyolojik yapısıyla diğer kentlerden farklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 7 coğrafyasından ve medeniyet coğrafyamızın da birçok bölgesinden insanın yaşadığı Bursa'daki barış ve toplumsal huzur, sadece Bursalılara değil etrafımızdaki şehirlere ve Türkiye'ye örnek olması gereken toplumsal birlikteliği yansıtıyor. Bu birlikteliği tüm Türkiye sathında aynı ruh etrafında birleştirebilirsek Türkiye'nin gücü daha fazla tahkim olacak ve Türkiye kendisine karşı yönelecek her türlü saldırı ve planlarda akamete uğratmayı başaracaktır."

- "Yapıcı eleştiriye karşı açığız"

Anamuhalefetin demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anamuhalefetin hem Türkiye'de hem de Bursa'da iktidar olarak bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz ve isteriz. Yapıcı eleştiriye karşı açık olduğumuzu bu anlamda varsa eksikliklerimizi gidermek için de bundan önceki uygulamalarımızda olduğu gibi geri adım atacağımızı ve ortak aklın sonucunda ortaya çıkacak durumu yansıtacağımızı bilmenizi isterim. Bizler siyaseti halka bir hizmet makamı olarak görüyoruz ve millete hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Dolayısıyla 2002 yılından bu yana AK Parti'de Bursa her zaman için önemli bir karşılık bulmuştur. Başbakan yardımcılığı, bakanlık düzeyinde Bursa'nın bakansız kaldığı bir dönem olmamıştır. Bundan önceki süreçte de bütün bakanlarımızın Bursa'ya önemli katkıları olmuştur. Daha fazlası olabilir miydi? Elbette olabilirdi. İnşallah bu bayrak yarışında ben de bayrağı aldığım noktadan Bursa'nın hayat standardına, değişimine, dönüşümüne ve gelişimine katkı sunmak için her daim Bursalıların emrinde olacağım."

Çavuşoğlu, 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin Türkiye'nin içinden geçtiği tehlikeli boyutu göstermesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerekiyordu. Nitekim bu manada iktidar olarak böyle bir girişim ve tehlikeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için meşru yol ve yöntemlerle her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hedef, Türkiye'yi teslim almaya çalışanlarsa, herkesin bu mücadelede kenetlenmesi gerekir."

AK Parti'de yaşanan değişim sürecinde görevi devralan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu tebrik eden CHP İl Başkanı Özdemir, Salman ve Çavuşoğlu'na görevlerinde başarılar diledi.