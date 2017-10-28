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"Yetişkin Gençler" Türkiye Bocce Şampiyonası

28 Ekim 2017 Cumartesi, 14:07
"Yetişkin Gençler" Türkiye Bocce Şampiyonası


MUĞLA (AA) - "Yetişkin Gençler" Türkiye Bocce Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen şampiyonanın Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine, organizasyonda mücadele edecek huzurevlerinde kalan sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Şampiyonada 34 takımdan toplam 175 sporcu mücadele verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gürdal Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türkiye'de dezavantajlı kesimlere hizmet verdiğini, "yetişkin gençlere" gösterilen ilgiden dolayı da gurur duyduğunu ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'de bocce liginin kurulduğunu aktaran Gümüş, "Koyduğumuz Türkiye Bocce Ligi hedefimizi başardık. 76 huzurevi 17 grupta kendi aralarında müsabaka yaptı. Bu müsabakaların sonunda 34 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. Burada kıyasıya mücadelenin ardından Türkiye şampiyonu belli olacak." diye konuştu.

Gelecek yıl bu organizasyonu uluslararası platforma taşıyacaklarını vurgulayan Gümüş, 28 ülke ve Türkiye'nin mücadele edeceği bir organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümünde böyle güzel bir organizasyonun ilçede düzenlenmesine vesile olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, potokol üyeleri bocce müsabakası yaptı. Protokol üyelerinin müsabakası şampiyonaya katılacak sporcular tarafından ilgiyle izlendi.

Şampiyona 3 Kasım'da sona erecek.

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